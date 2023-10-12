- "Локомотив" уже сейчас борется за чемпионство РПЛ. У них очень приличного уровня состав... Не соглашусь с тем, что только "Краснодар" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство. Тот же "Локомотив" и ЦСКА еще будут в этой борьбе за золото. "Спартак" немного буксует. В начале у красно-белых была видна идея Абаскаля, но сейчас уже игроки привыкли к его требованиям, но у них нет стабильности. "Локомотив" набирает обороты, и они умеют дожимать соперников, - передает слова Гуренко Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" по итогам 11 туров Российской премьер-лиги набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", в активе которого 27 набранных очков, на втором месте находятся самарские "Крылья Советов" (21 очко). Действующий чемпион петербургский "Зенит" идет третьим с 20 очками. В активе "Пари Нижнего Новгорода", "Спартака", ЦСКА и "Динамо" по 17 очков, эти команды располагаются на строчках таблицы с пятой по восьмую.
Гуренко: "Локомотив" уже сейчас борется за чемпионство. Еще и ЦСКА будет в борьбе с "Зенитом", не только "Краснодар"
Экс-полузащитник "Локомотива" Сергей Гуренко дал прогноз на борьбу за чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Минск