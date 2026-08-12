Семин оценил игру Даку в матче с "Краснодаром": тренерам "Спартака" нужно подумать

- Он зависимый футболист. Даку хорош, когда много передач и навесов. В одном эпизоде он даже мог забить, но у него было мало времени, ему его нужно больше.
По всей видимости, все-таки он подойдет "Спартаку", будет определенная перестройка в атаке. Угальде тоже неплохо играл, тренерам нужно подумать, как встроить Даку, чтобы он приносил пользу, - приводит слова Семина "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.
После трех сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.