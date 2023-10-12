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Божович — про конфликт Дзюбы и Семака: так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг

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Экс-тренер "Динамо" Миодраг Божович высказал свое мнение о поведении нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы по отношению к наставнику "Зенита" Сергею Семаку
Фото: МК-СПОРТ
"Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг", — передает слова Дзюбы Sport 24.

После матча между "Локомотивом" и "Зенитом" (2:1) Артем Дзюба, отвечая на вопрос журналиста о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, спросил "А кто это?".

Дзюба играл под руководством Семака 4 года. За это время Артем выиграл множество индивидуальных наград, а также стал четырёхкратным чемпионом России.

Сейчас Дзюба выступает в "Локомотиве". В этом сезоне РПЛ Артем сыграл 9 матчей и забил 3 мяча. Сейчас железнодорожники идут на четвертом месте в таблице. Клуб набрал 19 очков в 20 матчах.


Дзюба Зенит Локомотив Семак Божович
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