"Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг", — передает слова Дзюбы Sport 24.
После матча между "Локомотивом" и "Зенитом" (2:1) Артем Дзюба, отвечая на вопрос журналиста о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, спросил "А кто это?".
Дзюба играл под руководством Семака 4 года. За это время Артем выиграл множество индивидуальных наград, а также стал четырёхкратным чемпионом России.
Сейчас Дзюба выступает в "Локомотиве". В этом сезоне РПЛ Артем сыграл 9 матчей и забил 3 мяча. Сейчас железнодорожники идут на четвертом месте в таблице. Клуб набрал 19 очков в 20 матчах.
Божович — про конфликт Дзюбы и Семака: так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг
Экс-тренер "Динамо" Миодраг Божович высказал свое мнение о поведении нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы по отношению к наставнику "Зенита" Сергею Семаку
Фото: МК-СПОРТ