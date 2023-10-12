"Играть со странами коллективного Запада, входящими в основу блока НАТО, нам не по совести, только себя растрачивать. Мир без НАТО и сочувствующих блоку стран, признанных у нас недружественными, это 6,8 миллиарда человек и свыше 150 стран", — передает слова Терюшкова "РБ Спорт".
Сборная России по футболу находится в отстранении от официальных международных турниров с февраля 2022 года. Последний официальный матч национальная команда сыграла в 2021 году против Хорватии.
Сегодня Россия сыграет с Камеруном. Товарищеский матч начнется в 19:00. Игра будет проходить на "ВТБ Арене".
Депутат Госдумы: сборной России не по совести играть против страны коллективного Запада
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков поделился своим мнением о матче сборной России против Камеруна.
Фото: РФС