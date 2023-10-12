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Хохлов: если сборная России не будет играть, то какой смысл от нее

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от товарищеской игры национальной команды против Камеруна.
Фото: РФС
"Если мы не будем играть, тогда смысл существования сборной России? Камерун — достойная сборная для спарринга. Результат в товарищеских матчах психологически важен", — передает слова Хохлова "Чемпионат".

Сборную России отстранили от официальных матчах в феврале 2022 года. Последний официальный матч национальная команда сыграла в 2021 году против Хорватии.

Сегодня Россия сыграет против Камеруна. Матч пройдет на "ВТБ Арене" в 19:00. Также Россия сыграет с Кенией 16 октября в 19:00.


Сборная России Сборная Камеруна Хохлов
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