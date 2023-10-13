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Бубнов — о матче с Камеруном: так ровно оба тайма команда Карпина ни в одной из предыдущих игр не проводила

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча сборной России с Камеруном (1:0).
Фото: Sportbox
"Отмечу, что это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения. И при этом могу сказать, что это была лучшая игра за тот же период. Качество было высоким — так ровно оба тайма команда Карпина ни в одном из предшествующих матчей не проводила", — сказал Бубнов.

Отметим, что отстранение российского футбола от международных соревнований вступило в силу в марте 2022 года. Так в УЕФА и ФИФА отреагировали на события, начавшиеся на Украине. Неоднократно было повторено, что российский футболист вернётся на международную арену лишь после окончания вышеописанных событий.

Источник: Sportbox.


Бубнов Сборная России Сборная Камеруна
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