"Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч", — сказал Газзаев.
Сборная России провела первый из двух запланированных товарищеских матчей на октябрьские сборы. 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет против сборной Кении и, с большой долей вероятности, завершит программу на 2023 год.
Напомним, Валерий Газзаев работал в сборной России c 2002 по 2003 год.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Валерий Газзаев: сборная России может записать себе в актив матч с Камеруном
Бывший главный тренер сборной России оценил игру команды в матче против Камеруна (1:0).
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов