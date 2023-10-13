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Валерий Газзаев: сборная России может записать себе в актив матч с Камеруном

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Бывший главный тренер сборной России оценил игру команды в матче против Камеруна (1:0).
Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
"Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч", — сказал Газзаев.

Сборная России провела первый из двух запланированных товарищеских матчей на октябрьские сборы. 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет против сборной Кении и, с большой долей вероятности, завершит программу на 2023 год.

Напомним, Валерий Газзаев работал в сборной России c 2002 по 2003 год.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Газзаев Сборная России Сборная Камеруна
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