"Александр после травмы отправится в Монако для лечения", — сказал Клюев.
27-летний Головин так и не сумел провести со сборной России ни одной тренировки, а также пропустил товарищеский матч с Камеруном (1:0). В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за "Монако", забив два гола и отдав две результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ".
Александр Головин досрочно покинул расположение сборной России. Он вернется в "Монако"
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что его клиент покинул расположение сборной России и отправляется в клуб.
Фото: "Чемпионат"