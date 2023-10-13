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Александр Головин досрочно покинул расположение сборной России. Он вернется в "Монако"

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Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что его клиент покинул расположение сборной России и отправляется в клуб.
Фото: "Чемпионат"
"Александр после травмы отправится в Монако для лечения", — сказал Клюев.

27-летний Головин так и не сумел провести со сборной России ни одной тренировки, а также пропустил товарищеский матч с Камеруном (1:0). В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за "Монако", забив два гола и отдав две результативные передачи.

Источник: "Матч ТВ".


Монако Головин Лига 1 Сборная России
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