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Булыкин: здорово, что у сборной России есть классные нападающие

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Экс-игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин оценил нападающих сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
"Здорово, что есть нападающие. Попробовали потом высокорослого форварда, он забил, но гол был отменен из-за положения вне игры. Матч был веселым, но самое главное результат, который всех радует и придает положительные эмоции" — передает слова Булыкина "СДЗД".

Вчера в первом тайме матча между Россией и Камеруном (1:0) игрок ЦСКА Федор Чалов оформил гол для национальной команды. В перерыве армейца поменяли на нападающего "Спартака" Александра Соболева. Футболисту красно-белых отличиться не удалось.

В следующий раз подопечным Карпина придется встретиться с Кенией. Встреча пройдет на нейтральном поле в Турции. Встречу примет стадион отеля. Встреча пройдет 16 октября в 19:00.


Сборная России Сборная Камеруна Чалов Соболев Булыкин
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