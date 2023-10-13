"Впечатления только положительные! Долгожданная победа, атмосфера. Сборная России играла, выкладываясь по полной программе. От антуража, от игры и от всего увиденного на поле только положительные впечатления. Наши ребята показали, что могут играть с достойным соперником и переигрывать его", — передает слова Сычёва "Чемпионат".
12 октября состоялась товарищеская игра между сборными России и Камеруна. Встреча проходила в Москве на "ВТБ Арене". Единственный гол в матче забил игрок ЦСКА Федор Чалов тем самым форвард принёс победу России.
Дмитрий Сычёв сыграл 48 матчей за сборную России. В них нападающий забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Вместе с футболистом Сборная достигла бронзовых медалей Евро 2008.
Сычёв - о матче России и Камеруна: впечатления от игры только положительные
Экс-нападающий французского "Марселя" Дмитрий Сычев поделился своими эмоциями от матча сборной России и Камеруна.
Фото: "Матч ТВ"