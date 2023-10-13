Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Эстония
0 - 2 0 2
АзербайджанЗавершен
Лихтенштейн
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Ирландия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм
Португалия
21:45
СловакияНе начат
Исландия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Нидерланды
21:45
ФранцияНе начат
Австрия
0 - 0 0 0
Бельгия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Англия
21:45
АвстралияНе начат

Сычёв - о матче России и Камеруна: впечатления от игры только положительные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий французского "Марселя" Дмитрий Сычев поделился своими эмоциями от матча сборной России и Камеруна.
Фото: "Матч ТВ"
"Впечатления только положительные! Долгожданная победа, атмосфера. Сборная России играла, выкладываясь по полной программе. От антуража, от игры и от всего увиденного на поле только положительные впечатления. Наши ребята показали, что могут играть с достойным соперником и переигрывать его", — передает слова Сычёва "Чемпионат".

12 октября состоялась товарищеская игра между сборными России и Камеруна. Встреча проходила в Москве на "ВТБ Арене". Единственный гол в матче забил игрок ЦСКА Федор Чалов тем самым форвард принёс победу России.

Дмитрий Сычёв сыграл 48 матчей за сборную России. В них нападающий забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Вместе с футболистом Сборная достигла бронзовых медалей Евро 2008.


Сборная России Сборная Камеруна Сычев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится