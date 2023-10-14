"Хочется провести хороший спарринг, чтобы получить нагрузку и игровую практику. Игра в целом, думаю, получится хорошая — соперник серьезный", — сказал Чистяков.
Матч между "Зенитом" и "Кайратом" состоится в казахстанском городе Алма-Ата сегодня, 14 октября. Начало игры запланировано на 14:00 мск.
В нынешнем сезоне Дмитрий Чистяков принял участие в четырёх матчах.
Источник: "Матч ТВ".
Чистяков — о матче с "Кайратом": хочется получить игровую практику
Защитик "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с "Кайратом".
Фото: ФК "Зенит"