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Чистяков — о матче с "Кайратом": хочется получить игровую практику

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Защитик "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с "Кайратом".
Фото: ФК "Зенит"
"Хочется провести хороший спарринг, чтобы получить нагрузку и игровую практику. Игра в целом, думаю, получится хорошая — соперник серьезный", — сказал Чистяков.

Матч между "Зенитом" и "Кайратом" состоится в казахстанском городе Алма-Ата сегодня, 14 октября. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

В нынешнем сезоне Дмитрий Чистяков принял участие в четырёх матчах.

Источник: "Матч ТВ".


Чистяков Зенит Кайрат
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