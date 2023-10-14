- Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счет игровой схемы выходить из ситуации. Малкому желаем удачи, он заслужил хороший контракт, он сам этого хотел. Мы рады за него, смотрим его матчи, - передает слова Семака Legalbet.
26-летний атакующий полузащитник Малком в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив за чемпионат 23 гола. Летом 2023 года вингер перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро.
Семак: "Зенит" не смог найти игрока по позиции вместо Малкома, пытаемся выходить из ситуации за счет игровой схемы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, удалось ли сине-бело-голубым компенсировать потеряю Малкома.
Фото: ФК "Зенит"