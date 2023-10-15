"Для меня сегодня лучший тренер — Ивич. "Краснодар" сейчас на первом месте. Мне нравится эта команда. Все знают, как дорого это стоит — опередить "Зенит", "Спартак" и остальные московские команды, у которых есть большие ресурсы", — сказал Божович.
Божович считает, что первое место "Краснодара" стало большой интригой для всего чемпионата России, которому это лидерство, несомненно, идёт в плюс.
Напомним, "Краснодар" сумел в 11 турах чемпионата страны набрать 27 очков. В тройку также входят "Крылья Советов" (21) и "Зенит" (20).
Источник: Sport24.
Божович: для меня лучший тренер РПЛ — Ивич. Все знают, как дорого стоит обойти "Зенит" и "Спартак"
Миодраг Божович считает главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича лучшим на своей позиции в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"