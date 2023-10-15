— Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча. Это говорит о том, что Россия сильная команда. Мы знаем, с какой командой будем играть. Сделаем все возможное, чтобы выдать хороший матч.
Игра сборной России с командой Камеруна была проведена 12 октября в Москве. Она носила товарищеский характер. Поединок завершился победой нашей дружины со счетом 1:0. Единственный мяч в составе подопечных Валерия Карпина забил нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов. Отметим, что 16 октября российская сборная в Анталии сыграет против команды Кении.
Источник: "Чемпионат"
Тренер "Кении": Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча
Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат прокомментировал победу России над Камеруном в товарищеском матче.
Фото: РФС