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Кержаков: Мостовой ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл

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Главный тренер сербского "Спартака" Александр Кержаков объяснил частую критику экс-полузащитника "Сельты" Александра Мостового в адрес наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
– Думаю, что Мостовой ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет, – цитирует Кержакова "СЭ".

Бывший полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой часто критикует деятельность главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля и экс-наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого. Основными претензиями в адрес обоих специалистов с его стороны является отсутствие опыта игры в футбол на профессиональном уровне.

По итогам 10-ти туров чемпионата Сербии "Спартак" из Суботицы располагается на 7-й строчке в таблице, набрав 15 очков. В последнем туре Суперлиги команда Александра Кержакова в гостях нанесла поражение "Бачка-Тополе" (2:0), выступающей в еврокубках. В пятницу, 20 октября, клуб из Суботицы на своем поле примет лидера таблицы – белградский "Партизан".


Мостовой Кержаков А Абаскаль Спартак Спартак Суботица
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