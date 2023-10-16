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Медведев — о возможном переходе Миятовича в "Зенит": трансферное окно закрыто

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слух о возможном переходе форварда "Црвены Звезды" Йована Миятовича в петербургский клуб.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
"Слухи не комментируем. Трансферное окно закрыто", — передает слова Медведева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появился слух, что "Зенит" проявляет интерес к 18-летнему сербскому игроку "Црвены Звезды" Йованом Миятовичем.

В сезоне 2023/2024 Миятович сыграл 4 игры в сербской Суперлиге. Форвард забил 1 гол. Также серб забил 2 гола в Юношеской лиги УЕФА.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 млн евро.


Зенит Црвена Звезда Российские трансферы Миятович
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