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Агент Хеманн: Мигель очень вероятно, покинет "Сочи" зимой

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Жоао Хеманн, представитель полузащитника "Сочи" Мигеля рассказал, что игрок может покинуть нынешний клуб зимой.
Фото: РИА Новости
"Ситуация в "Сочи" непростая. Очень вероятно, что Мигель сменит клуб уже в декабре. Ему нравится Россия, и он может продолжить карьеру в другом клубе из РПЛ", — передает слова Хеманна Sport 24.

В этом сезоне РПЛ Мигель сыграл 11 матчей. В них он сумел забить 1 мяч и отдать 3 результативные передачи. "Сочи" бразильца идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Южане набрали 6 очков в 11 матчах. Следующий матч сочинцы сыграют против "Урала" 22 октября.


Сочи Российские трансферы
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