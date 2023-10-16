– Гамид набирает форму после травмы, выходил в последних матчах на замену. Любой профессиональный футболист обязан бороться за место в стартовом составе, и Гамид в том числе. Вернуться в старт — возможно, как и все в этой жизни.
23-летний Гамид Агаларов с лета прошлого года является футболистом грозненского "Ахмата". Его действующий трудовой договор с клубом из Чечни рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в шести матчах своего клуба. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч.
Источник: Sport24
Отец Агаларова: Гамид набирает форму. Вернуться в старт "Ахмата" — возможно
Руслан Агаларов, отец нападающего грозненского "Ахмата" Гамида Агаларова, рассказал о текущем состоянии своего сына.
Фото: "Матч ТВ"