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Отец Агаларова: Гамид набирает форму. Вернуться в старт "Ахмата" — возможно

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Руслан Агаларов, отец нападающего грозненского "Ахмата" Гамида Агаларова, рассказал о текущем состоянии своего сына.
Фото: "Матч ТВ"
– Гамид набирает форму после травмы, выходил в последних матчах на замену. Любой профессиональный футболист обязан бороться за место в стартовом составе, и Гамид в том числе. Вернуться в старт — возможно, как и все в этой жизни.

23-летний Гамид Агаларов с лета прошлого года является футболистом грозненского "Ахмата". Его действующий трудовой договор с клубом из Чечни рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в два миллиона евро. В нынешнем сезоне Агаларов принял участие в шести матчах своего клуба. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч.

Источник: Sport24


Ахмат Агаларов
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