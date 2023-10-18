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В РФС выразили желание провести товарищеский матч со сборной Китая

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что у организации есть желание организовать товарищеский матч со сборной Китая.
Фото: личный архив
"Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру", — сказал Митрофанов.

Напомним, из-за международного бана сборная России имеет право проводить лишь товарищеские матчи и не участвует в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС.


Митрофанов Сборная России Сборная Китая РФС
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