"Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру", — сказал Митрофанов.
Напомним, из-за международного бана сборная России имеет право проводить лишь товарищеские матчи и не участвует в международных соревнованиях.
Источник: ТАСС.
В РФС выразили желание провести товарищеский матч со сборной Китая
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что у организации есть желание организовать товарищеский матч со сборной Китая.
Фото: личный архив