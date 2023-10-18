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Попов: по Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни

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Экс-защитник казанского "Рубина" Алексей Попов поддержал решение главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля отстранить нападающего "красно-белых" Александра Соболева из-за проблем с дисциплиной.
Фото: "Матч ТВ"
– Абаскаль правильно поступил. Футбол – командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире. Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерным играми, стримами – это сильно влияет на мозг человека. По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни, – резюмировал Попов в интервью "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной. По информации "Матч ТВ" и Metaratings, между тренером и игроком вспыхнул конфликт.

16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.


Спартак Соболев Абаскаль Попов
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