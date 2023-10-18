Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Форте2 тайм
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Химки
19:00
УфаНе начат

Канчельскис – об отстранении Соболева: в "Спартаке" какие-то разборки идут постоянно, это смешно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис отреагировал на слухи об отстранении нападающего "Спартака" Александра Соболева от тренировок в общей группе из-за опозданий на командный завтрак.
Фото: ФК "Навбахор"
– Отстранять из-за опозданий на завтрак? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел. Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть. В "Спартаке" какие-то разборки идут постоянно, это смешно, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной. По информации "Матч ТВ" и Metaratings, между тренером и игроком вспыхнул конфликт.

16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.


Спартак Канчельскис Соболев Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится