– Отстранять из-за опозданий на завтрак? Скорее всего, это бред. Такого нигде нет. Оштрафовать могут, но, чтобы отстраняли, я такого нигде не видел. Сто процентов там есть другая причина, наверное, между ними есть конфликт. Возможно, ситуация с Джикией тоже имеет место быть. В "Спартаке" какие-то разборки идут постоянно, это смешно, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Ранее журналист Иван Карпов рассказал о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок с московской командой из-за проблем с дисциплиной. По информации источника, 26-летний барнаулец трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение нападающего было рассчитано до его возвращения из сборной. По информации "Матч ТВ" и Metaratings, между тренером и игроком вспыхнул конфликт.
16 октября Соболев вышел в стартовом составе национальной команды и открыл счет в товарищеском матче с Кенией (2:2). 22 октября "Спартак" возобновит чемпионат России домашней игрой против "Пари НН" в рамках 12-го тура РПЛ.
Канчельскис – об отстранении Соболева: в "Спартаке" какие-то разборки идут постоянно, это смешно
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис отреагировал на слухи об отстранении нападающего "Спартака" Александра Соболева от тренировок в общей группе из-за опозданий на командный завтрак.
Фото: ФК "Навбахор"