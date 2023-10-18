Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ФортеЗавершен
Черноморец
0 - 0 (П 4 - 1) 0 041
КАМАЗЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Карпин: печально, что в "Зените" и "Спартаке" играет мало российских игроков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в составе национальной команды мало представителей "Зенита" и "Спартака".
Фото: РФС
"В "Зените" и "Спартаке" мало играет российских игроков в составе. Меня это расстраивает. Когда играли в "Спартаке", по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют", — передает слова Карпина "Чемпионат".

В состав сборной России были вызваны два игрока "Спартака" (Георгий Джикия и Александр Соболев) и один игрок из "Зенита" (Иван Сергеев).

Сборная России сыграла 2 матча в октябре. В первой игре подопечные Карпина победили Камерун со счетом 1:0. Во второй раз россияне встречались с Кенией. Матч завершился со счетом 2:2.


Спартак Карпин Ростов Сборная России Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится