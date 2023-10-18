"В "Зените" и "Спартаке" мало играет российских игроков в составе. Меня это расстраивает. Когда играли в "Спартаке", по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют", — передает слова Карпина "Чемпионат".
В состав сборной России были вызваны два игрока "Спартака" (Георгий Джикия и Александр Соболев) и один игрок из "Зенита" (Иван Сергеев).
Сборная России сыграла 2 матча в октябре. В первой игре подопечные Карпина победили Камерун со счетом 1:0. Во второй раз россияне встречались с Кенией. Матч завершился со счетом 2:2.
Карпин: печально, что в "Зените" и "Спартаке" играет мало российских игроков
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в составе национальной команды мало представителей "Зенита" и "Спартака".
Фото: РФС