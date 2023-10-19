– Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что-то не так. Не первый такой случай в "Спартаке" – может быть, процесс какой?то проходит. То, что это сказывается негативно на команде – факт.
"Спартак" лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов. Командный завтрак – это дисциплина. Если обговаривается заранее, то это как время тренировки. Нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию – кто-то пропускает, чтобы быть готовым, – цитирует Сычева "Матч ТВ".
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения 26-летнего нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.
Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе. По информации "СЭ", с 19 октября Александр вернулся к тренировкам с командой.
Сычев: не первый случай в "Спартаке". Если это выносится на публику, значит, что-то не так
Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу конфликта между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Локомотив"