Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
19:00
РодинаНе начат

Сычев: не первый случай в "Спартаке". Если это выносится на публику, значит, что-то не так

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением по поводу конфликта между главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Локомотив"
– Это внутренняя кухня. Если это выносится на публику, значит, что-то не так. Не первый такой случай в "Спартаке" – может быть, процесс какой?то проходит. То, что это сказывается негативно на команде – факт.

"Спартак" лихорадит, игра не такая яркая, как хотелось бы болельщикам, хотя состав крепкий. Прошлый сезон показал, что могут добиваться результатов. Командный завтрак – это дисциплина. Если обговаривается заранее, то это как время тренировки. Нужно соблюдать распорядок. В некоторых командах завтрак по желанию – кто-то пропускает, чтобы быть готовым, – цитирует Сычева "Матч ТВ".

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения 26-летнего нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем.

Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе. По информации "СЭ", с 19 октября Александр вернулся к тренировкам с командой.


Спартак Соболев Сычев Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится