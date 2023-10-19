— Были переговоры. Интерес был и из России, и из-за рубежа: из Европы и Азии. Что не срослось? Мы вместе с ним приняли такое решение. Можно было бы рассмотреть, но все-таки надо закончить все, что начали тут. Как можно взять и уйти, есть же команда.
54-летний Валерий Карпин стал главным тренером "Ростова" в 2017 году. В 2021 году он уходил из стана южан. Однако в прошлом году отечественный специалист вернулся в команду. Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до июня 2026 года. Отметим, что Карпин также возглавляет сборную России по футболу.
После 11-ти туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Ростов" имеет на своем счету 10 очков. Южане занимают 14 место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
Президент "Ростова": к Карпину был интерес был из Европы и Азии
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о том, что к главному тренеру южан Валерию Карпину проявляли интерес зарубежные клубы.
Фото: РФС