По итогам 11-ти сыгранных туров РПЛ "Спартак" располагается на 6-й строчке в таблице, набрав 17 очков.
– Уверен, Абаскаль никогда не сделает "Спартак" чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним "красно-белые" не добьются больших высот – мое мнение. Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее. "Спартак" должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
На этой неделе инсайдер Иван Карпов рассказал, что "Спартак" отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой из-за того, что 26-летний футболист трижды пропустил командный завтрак. Позднее издание Metaratings сообщило, что между игроком и испанским тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем тянется конфликт.
Накануне ряд независимых источников подтвердил, что 19 октября Соболев провел полноценную тренировку со "Спартаком" и готовится к предстоящему домашнему матчу с "Пари Нижний Новгород" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра состоится на "Открытие Банк Арене" в воскресенье, 22 октября. Начало – в 14:00 по мск.
Канчельскис: Абаскаль никогда не сделает "Спартак" чемпионом, он мальчик несерьезный
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис выразил уверенность, что испанский главный тренер Гильермо Абаскаль не приведет "Спартак" к чемпионскому титулу в РПЛ.
Фото: ФК "Навбахор"