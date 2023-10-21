Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 1 1 1
Факел2 тайм
Рубин
14:00
ЦСКАНе начат
Локомотив
16:30
ДинамоНе начат
Балтика
19:00
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
14:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
17:00
Лутон ТаунНе начат
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Манчестер Сити
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
Брентфорд
17:00
БёрнлиНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат
Шеффилд Юнайтед
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
МальоркаНе начат
Хетафе
17:15
БетисНе начат
Севилья
19:30
Реал МадридНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
16:00
НаполиНе начат
Торино
19:00
ИнтерНе начат
Сассуоло
21:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
16:30
БохумНе начат
Вольфсбург
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Унион
16:30
ШтутгартНе начат
Дармштадт
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Майнц
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
18:00
СтрасбурНе начат
Ницца
22:00
МарсельНе начат

Футболист "Локомотива" Морозов: Осипенко для меня это топ-1 из российских защитников

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист московского "Локомотив" Евгений Морозов назвал лучшего защитника Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС
– Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Еще мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.

29-летний Максим Осипенко в настоящее время выступает в составе "Ростова". В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет два забитых мяча. 29-летний Дмитрий Чистяков представляет цвета петербургского "Зенита". В этом розыгрыше РПЛ он провел две игры.

Источник: "РБ Спорт"


Осипенко Морозов Ростов Локомотив Чистяков Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится