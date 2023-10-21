– Из российских защитников мне очень нравится Осипенко. Для меня это топ-1. Еще мне нравится следить за Чистяковым, это второй защитник. Иностранцев сложно назвать.
29-летний Максим Осипенко в настоящее время выступает в составе "Ростова". В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счет два забитых мяча. 29-летний Дмитрий Чистяков представляет цвета петербургского "Зенита". В этом розыгрыше РПЛ он провел две игры.
Источник: "РБ Спорт"
Футболист "Локомотива" Морозов: Осипенко для меня это топ-1 из российских защитников
Футболист московского "Локомотив" Евгений Морозов назвал лучшего защитника Российской Премьер-Лиги.
Фото: РФС