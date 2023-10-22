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Пресс-служба "Спартака": никакого конфликта между Соболевым и Абаскалем нет

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Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о конфликте главного тренера команды Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"
– Слухи о конфликте это просто слухи. Мы дали комментарий, добавить нечего. Никакого конфликта нет — Соболев тренируется, он в заявке. На скамейке запасных может оказаться каждый, это футбол.

Ранее журналист Иван Карпов в социальных сетях опубликовал информацию о том, что нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и наставник красно-белых Гильермо Абаскаль конфликтуют. Сообщалось, что некоторое время испанский специалист запрещал игроку тренироваться в общей группе.

Сегодня в 14:00 по московскому времени "Спартак" дома сыграет против "Пари НН" в 12-м туре чемпионата России. В стартовый состав красно-белых не попал нападающий Александр Соболев.

Источник: "Чемпионат"



Соболев Спартак Абаскаль Зеленов
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