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Камоцци: Абаскалю очень доверяют в "Спартака". Давайте смотреть шаг за шагом за этим спектаклем

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, порассуждал о положении главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Абаскалю очень доверяют в клубе. Давайте смотреть шаг за шагом за этим спектаклем. Неизвестно, сколько еще это продлится, но уже многим ясно, что клуб будет следовать указаниям Абаскаля в первую очередь, а не желаниям игроков. В команде это может многим не нравиться, – цитирует итальянского менеджера Sport24.

22 октября "Спартак" на своем поле нанес поражение "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" отличились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Отметим, что нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия не попали в стартовый состав хозяев по решению главного тренера Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Абаскалем и Соболевым из-за того, что футболист допустил нарушение дисциплины.

Благодаря этому результату "Спартак" набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в таблице чемпионата России. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом".


Спартак Абаскаль Камоцци
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