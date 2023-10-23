– Разрыв в таблице ничтожен. Какие могут быть проблемы? Все теряют очки. Те команды, которые имеют суперрекламу, теряют очки, причем показывают совершенно бездарную игру. "Спартак" традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив. Это все нормально, – цитирует Федуна "СЭ".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав и появился на поле во втором тайме. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Федун: "Спартак" традиционно зарабатывает свой рейтинг, раздувая конфликты, ища негатив
Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун после победы над "Пари НН" (2:0) в домашнем матче 12-го тура РПЛ высказался о выступлении "красно-белых" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"