"Немного обидно. Хотелось, чтобы Матео забил и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. Но ничего страшного, впереди много игр. Он свои голы еще забьет", — передает слова Сергеева "Матч ТВ".
В воскресенье "Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:1. На 65-й минуте матча мяч в ворота самарцев забил Матео Кассьерра. После видеопросмотра рефери решил отменить гол.
На данный момент у Кассьерры 9 голов в 11 матчах РПЛ. На втором месте находится форвард "Краснодара" Джон Кордоба. У колумбийца 6 голов в 12 матчах.
Сергеев: обидно, что гол Кассьерры отменили. Хотелось, чтобы он увеличил отрыв в гонке бомбардиров
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев, прокомментировал эпизод с отмененным голом Матео Кассьерры во вчерашнем матче "Зенита" и "Крыльев Советов" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"