- Вагнер и сейчас бы пригодился любому клубу из России. Да, у него уже нет былой резкости, но он по-прежнему голоден до голов. Смог бы он вновь занять первую строчку рейтинга легионеров-бомбардиров РПЛ, где его опередил Промес? Не хочется фантазировать, но думаю, что Вагнеру и это по силам, – передает слова агента Metaratings.ru.
39-летний бразильский нападающий Вагнер Лав выступает за клуб бразильской Серии B "Спорт Ресифи". В текущем сезоне-2023 футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, забил 23 гола и выполнил 7 результативных передач.
В период с июля 2004 года по июль 2013 года (с перерывами) Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА, с которым трижды стал чемпионом России, выиграл 6 национальных Кубков и 4 Суперкубка, а также стал обладателем Кубка УЕФА.
Агент 39-летнего Вагнера Лав: он и сейчас пригодился бы любому клубу из России. По-прежнему голоден до голов
Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав высказался о возможности его возвращения в чемпионат России.
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