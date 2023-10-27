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Григорян: Семак безусловно готов к работе в Европе. "Зенит" буксует, но у них лучшая позиционная атака в стране

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Экс-главный тренер "Кубани" Александр Григорян высказался о готовности наставника "Зенита" Сергея Семака к работе в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
- Готов ли Семак к работе в Европе? Безусловно! Семак очень быстро и в то же время незаметно развивается. Три года назад мы все говорили, что Сергей ничего не смыслит в позиционной атаке, а сегодня даже с учетом того, что "Зенит" буксует, у них лучшая позиционная атака в стране, и дело не только в бразильцах. Семак научился выстраивать позиционную атаку и сделал это своим сильным качеством. Конечно, он сможет себя проявить в Европе, - передает слова Григоряна Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством 47-летнего главного тренера Сергея Семака пять раз подряд становился победителем розыгрыша Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубым не хватает одного чемпионства для повторения рекорда по чемпионствам кряду, установленному в сезонах 1996-2001 московским "Спартаком" (6). При этом Семак уже повторил тренерский рекорд по чемпионствам подряд Олега Романцева (5).

В текущем сезоне "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 12 матчах. Лидирующий "Краснодар" опережает петербуржцев на 5 очков.


Зенит Семак Григорян
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