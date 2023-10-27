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Гаджиев: если РФС с Азией удается выстроить доверительный диалог, надо переходить туда

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Прославленный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РИА Новости
– На сегодняшний день Россия является персоной нон грата, с которой не хотят проводить матчи. Но играть же нам надо. Если с Азией удается выстроить доверительный диалог, надо переходить туда. Если нам предоставят шансы на отбор к чемпионату мира, это тоже будет хорошо, — приводит слова Гаджиева RT.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия по-прежнему может покинуть Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Ожидается, что исполком организации рассмотрит данный вопрос в ноябре или декабре текущего года.

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и отечественные клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.



Дюков РФС ФИФА УЕФА Гаджиев
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