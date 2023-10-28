"Для "Краснодара" этот матч - проверка на чемпионские амбиции. Если они обыграют ЦСКА, то заявит о себе. "Краснодару" важно сохранить гандикап в 5 очков перед матчем с "Зенитом". Если "Зенит" его съест, то морально могут "быки" посыпаться", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Московский ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги в воскресенье, 29 октября. Встреча состоится на "ВЭБ Арене", начало - в 19:30 по столичному времени. После 12 сыгранных матчей "Краснодар" с 28 очками единолично лидирует в турнирной таблице текущего розыгрыша чемпионата России. Отрыв от "Зенита", идущего вторым, составляет пять баллов. "Армейцы" набрали 18 очков и на данный момент располагаются на 7 строчке.
Аршавин: если "Краснодар" обыграет ЦСКА, то заявит о себе. Это будет проверка на чемпионские амбиции
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал об ожиданиях от матча 13-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"