"Игорь Калинин в заявке, все уже объяснили. Он извинился перед командой и руководством. Почему он тогда не вышел на замену? Это у него надо спросить. Минутное помутнение? Скорее всего, да", - цитирует Котова "РБ Спорт".
В данный момент в Воронеже проходит матч 13-го тура РПЛ, в котором "Факел" встречается с московским "Спартаком". По итогам первого тайма счет не открыт - 0:0. Защитник воронежцев Игорь Калинин был включен в заявку команды и начал эту игру на скамейке запасных.
В текущем сезоне 27-летний игрок принял участие в двух матчах воронежского коллектива в чемпионате России и в одной игре Кубка страны, проведя на поле в сумме 173 минуты. За это время футболист получил одну желтую карточку и не отметился никакими результативными действиями.
Спортивный директор "Факела" - о Калинине: он извинился перед командой и руководством. Минутное помутнение
Спортдир "Факела" Кирилл Котов прокомментировал ситуацию с защитником Игорем Калининым, который отказался выйти на замену в матче 12-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1).
Фото: "Матч ТВ"