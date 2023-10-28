Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1 2 1
ЛенинградецЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Волгарь
0 - 4 0 4
РодинаЗавершен
Кубань
2 - 2 2 2
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 2 0 2
ТюменьЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БёрнлиЗавершен
Арсенал
5 - 0 5 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
1 - 2 1 2
Лас-ПальмасЗавершен
Барселона
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Мальорка
0 - 0 0 0
ХетафеЗавершен
Кадис
2 - 1 2 1
Севилья2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Лечче
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Верона2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
3 - 2 3 2
ВольфсбургЗавершен
Бавария
8 - 0 8 0
ДармштадтЗавершен
Штутгарт
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Вердер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
РБ Лейпциг
6 - 0 6 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
1 - 0 1 0
ЛорьянЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
Нант2 тайм

Петржела: "Зенит" – однозначно одни из главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на волевую победу "сине-бело-голубых" в домашнем матче 13-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
– "Зенит" вернулся на победный путь, на классе забрав победы в последних матчах. Петербуржцы – однозначно одни из главных претендентов на чемпионство, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "Матч ТВ".

28 октября действующий чемпион России "Зенит" добился волевой победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над грозненским "Ахматом" и сократил отставание от лидера "Краснодара" до 2 очков. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (2:1) в пользу хозяев поля.

На 24-й минуте буркинийский нападающий Мохамед Конате вывел "Ахмат" вперед - 0:1. Спустя 8 минут форвард сборной России Иван Сергеев восстановил равенство - 1:1. Автором победного мяча на 37-й минуте стал колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, который с 10 голами закрепился на верхней строчке гонки бомбардиров РПЛ - 2:1.

Команда Сергея Семака набрала 26 очков и закрепилась на второй позиции, приблизилась в таблице РПЛ к лидирующему "Краснодару" (28). "Ахмат" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до 6 матчей. Грозненцы с 12 очками располагаются на 13-м месте.


Зенит Ахмат Краснодар Петржела
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится