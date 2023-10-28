– "Зенит" вернулся на победный путь, на классе забрав победы в последних матчах. Петербуржцы – однозначно одни из главных претендентов на чемпионство, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "Матч ТВ".
28 октября действующий чемпион России "Зенит" добился волевой победы в домашнем матче 13-го тура РПЛ над грозненским "Ахматом" и сократил отставание от лидера "Краснодара" до 2 очков. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1 (2:1) в пользу хозяев поля.
На 24-й минуте буркинийский нападающий Мохамед Конате вывел "Ахмат" вперед - 0:1. Спустя 8 минут форвард сборной России Иван Сергеев восстановил равенство - 1:1. Автором победного мяча на 37-й минуте стал колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, который с 10 голами закрепился на верхней строчке гонки бомбардиров РПЛ - 2:1.
Команда Сергея Семака набрала 26 очков и закрепилась на второй позиции, приблизилась в таблице РПЛ к лидирующему "Краснодару" (28). "Ахмат" продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до 6 матчей. Грозненцы с 12 очками располагаются на 13-м месте.
Петржела: "Зенит" – однозначно одни из главных претендентов на чемпионство в РПЛ
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на волевую победу "сине-бело-голубых" в домашнем матче 13-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"