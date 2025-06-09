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Нападающий ЦСКА Глебов: есть ощущение, что именно эта команда способна взять чемпионство

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов считает, что в ближайшее время "армейцы" могут выиграть золото РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Весной мы первые по набранным очкам, поэтому если этим составом провести осень и весну на одном хорошем уровне, то можем спокойно взять чемпионство. Есть ощущение, что именно этот ЦСКА на это способен", - цитирует Глебова "Чемпионат".

В весенней части российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 московский ЦСКА не потерпел ни одного поражения, четыре раза сыграв вничью и одержал восемь побед. "Армейцы" финишировали на третьей строчке в турнирной таблице, выиграв бронзовые медали чемпионата России. Также красно-синие обыграли в Суперфинале Кубка страны "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти) и стали обладателями трофея.

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