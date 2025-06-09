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Гоцук: на 99% уверен, что "Пари НН" останется в РПЛ

Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук уверен, что команда сохранит место в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"На 99% я уверен, что "Пари НН" останется в РПЛ. Другого в регламенте не прописано. Но всякое может быть. Пока нет официальной информации, 100?процентной уверенности быть не может", - сказал Гоцук в эфире "Матч ТВ".

"Пари НН" финишировал на 13?й строчке в турнирной таблице по итогам этого сезона РПЛ. В стыковых матчах за право сохранения прописки в высшем дивизионе на будущий сезон нижегородская команда проиграла по сумме двух встреч "Сочи" (2:1, 1:3).

Напомним, ранее прошло общее собрание клубов РПЛ, в котором большинство проголосовало за то, чтобы рекомендовать РФС оставить "Пари НН" вместо не получивших лицензию подмосковных "Химок".

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