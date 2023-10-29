"Не понимаю, что происходит с командой. Еще одна подобная неудача Абаскаля недопустима. Смена тренера — это большая вероятность", — сказал Камоцци.
Камоцци заявил, что в этом случае руководству "Спартака" нужно будет сделать правильный выбор. Либо сконцентрироваться на подписании российского тренера (Карпина или Черчесова) или вновь обратиться к сотрудничеству с иностранцем.
Вчера, 28 октября, "Спартак" проиграл "Факелу "(0:2) в Воронеже.
Источник: Sport24.
Камоцци — о возможном увольнении Абаскаля: большая вероятность. Еще одна неудача недопустима
Франко Камоцци назвал большой вероятностью возможную смену Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"