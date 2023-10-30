"Тренер всегда требует, чтобы команда играла в футбол, не боялась, доминировала... И в игре со "Спартаком" это принесло успех — считаю, что мы играли лучше и заслуженно победили", — сказал Брызгалов.
30-летний Брызгалов находился в структуре "Спартака" с 2011 по 2016 год. За "Факел" защитник выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Брызгалов принял участие в 10 матчах, проведя на поле 712 минут.
Источник: "Известия".
Брызгалов — о победе над "Спартаком": Ташуев требует, чтобы "Факел" не боялся и доминировал. Мы играли лучше
Защитник "Факела" Сергей Брызгалов рассказал, за счёт чего команда сумела обыграть "Спартак" (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.
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