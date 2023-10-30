Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
АталантаНе начат
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Ахметов: "Краснодар" точно наиграл на ничью в матче с ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал поражение "быков" от московского ЦСКА (0:1) в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"
– Первый тайм провели не так, как хотели, хотя тоже был у нас моменте. Во втором лучше атаковали, были хорошие моменты, не реализовали 100% моменты. На ничью точно наиграли, — приводит слова Ахметова "Чемпионат".

Вчера, 29 октября 2023 года, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" состоялся центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный ЦСКА сыграл с "Краснодаром". Хозяева одержали победу со счетом 1:0, нанеся тем самым "быкам" первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата страны.

После 13-ти туров РПЛ "Краснодар" имеет на своем счету 28 набранных баллов. Южане занимают первое место в турнирной таблице.


Краснодар ЦСКА Ахметов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится