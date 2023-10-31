"Краснодар" однозначно будет бороться с "Зенитом" за чемпионство до последнего тура. Этот розыгрыш РПЛ интересен тем, что две команды не из Москвы и Санкт-Петербурга борются за призовые места: я говорю про краснодарцев и "Крылья", - передает слова Деменко Metaratings.ru.
Сейчас на первом месте в РПЛ находится "Краснодар". У "быков" 28 очков в 13 играх. Следом за южной командой идёт "Зенит". Сине-бело-голубые набрали 26 очков за 13 матчей. На третьей строчке располагаются "Крылья Советов". Самарцы сумели набрать 22 очка в 13 играх чемпионата России.
В 5 предыдущих розыгрышах РПЛ золотые медали забирал "Зенит".
Деменко: "Краснодар" однозначно будет бороться с "Зенитом" за чемпионство до последнего тура
Экс-футболист московского "Спартака" и "Ростова" Максим Деменко поделился своим мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"