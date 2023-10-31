Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
19:30
Крылья СоветовНе начат
Балтика
20:30
АхматНе начат

Деменко: "Краснодар" однозначно будет бороться с "Зенитом" за чемпионство до последнего тура

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист московского "Спартака" и "Ростова" Максим Деменко поделился своим мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Краснодар" однозначно будет бороться с "Зенитом" за чемпионство до последнего тура. Этот розыгрыш РПЛ интересен тем, что две команды не из Москвы и Санкт-Петербурга борются за призовые места: я говорю про краснодарцев и "Крылья", - передает слова Деменко Metaratings.ru.

Сейчас на первом месте в РПЛ находится "Краснодар". У "быков" 28 очков в 13 играх. Следом за южной командой идёт "Зенит". Сине-бело-голубые набрали 26 очков за 13 матчей. На третьей строчке располагаются "Крылья Советов". Самарцы сумели набрать 22 очка в 13 играх чемпионата России.

В 5 предыдущих розыгрышах РПЛ золотые медали забирал "Зенит".


Деменко Зенит Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится