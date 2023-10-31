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Агент Ренана: я не готов обсуждать будущее моего клиента

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста "Зенита" Роберта Ренана, высказался о будущем бразильского игрока.
Фото: ФК "Зенит"
"На данный момент я не готов обсуждать ни игровое время Ренана, ни его будущее. Сейчас без комментариев", – передает слова Гарсии "Евро-Футбол.Ру".

Ренан перешел в "Зенит" зимой 2023 года из бразильского "Коринтианса".

В нынешнем сезоне РПЛ Ренан сыграл 7 матчей. В них бразильский футболист не отметился голевыми действиями.

"Зенит" располагается на втором месте в чемпионате России. У команды Ренана 26 очков в 13 играх.


Зенит Ренан
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