"На данный момент я не готов обсуждать ни игровое время Ренана, ни его будущее. Сейчас без комментариев", – передает слова Гарсии "Евро-Футбол.Ру".
Ренан перешел в "Зенит" зимой 2023 года из бразильского "Коринтианса".
В нынешнем сезоне РПЛ Ренан сыграл 7 матчей. В них бразильский футболист не отметился голевыми действиями.
"Зенит" располагается на втором месте в чемпионате России. У команды Ренана 26 очков в 13 играх.
Агент Ренана: я не готов обсуждать будущее моего клиента
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста "Зенита" Роберта Ренана, высказался о будущем бразильского игрока.
Фото: ФК "Зенит"