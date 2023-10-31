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Ренат Билялетдинов: "Зенит" выступает хуже после ухода Малкома и Кузяева

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Российский тренер Ренат Билялетдинов оценил игру "Зенита" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" выступает хуже после ухода Кузяева и Малкома. Рассуждений на этот счет много. Команда до сих пор в стадии формирования. И вот лишь Кассьерра – главный бомбардир лиги. И это одно звание уже говорит о многом. Я бы еще отметил в "Зените" Густаво Мантуана", — передает слова Билялетдинова "СДЗД".

Лучший бомбардир РПЛ сезона 2022/2023 Малком ушел из "Зенита" летом 2023 года. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 млн. евро.

Кузяев покинул "Зенит" минувшим летом. Россиянин перешел на правах свободного агента в французский "Гавр".

Сейчас "Зенит" находится на втором месте РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков в 13 играх в РПЛ. Следующим соперником сине-бело-голубых в чемпионате России станет "Балтика". Игра пройдет 4 ноября в 19:00.


Малком Кузяев Зенит Билялетдинов Р.
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