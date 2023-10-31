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Ренат Билялетдинов: "Локомотив" — это средняя команда без ярких всплесков. Отметить могу только Дзюбу

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Российский экс-тренер Ренат Билялетдинов оценил игру московского "Локомотива" в сезоне 2023/2024.
Фото: ФК "Локомотив"
"Средняя команда без ярких всплесков. Тут можно отдельно отметить только Дзюбу. Он определяет конструкцию атаки команды. У "Локомотива" есть провальные матчи. "Зенит" вообще подарил им победу. Тот "великолепный" розыгрыш аута обеспечил москвичей тремя очками. Так бы "Локо" было бы сейчас ниже в таблице", — передает слова Билялетдинова "СДЗД".

Сейчас "Локомотив" идет на восьмом месте в РПЛ. Железнодорожники набрали 20 очков в 13 играх чемпионата России.

В следующем туре "Локомотив" сыграет против московского "Спартака". Матч состоится 5 ноября в 19:30.

В этом сезоне Артем Дзюба сыграл 14 матчей. В них российский нападающий сумел забить 3 мяча и отдать 3 голевые передачи.


Дзюба Локомотив Билялетдинов Р.
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