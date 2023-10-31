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Полузащитник "Зенита" Коваленко: решил замениться, чтобы не быть лишним на поле

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Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко прокомментировал победу в домашнем матче 6-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России над своей бывшей командой "Крыльями Советов" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
– Мне приятно встречаться с ребятами из "Крыльев". У меня там много друзей, общаемся. С удовольствием буду видеть их чаще.

Почему заменился? Попросил сам замену, у меня начало сводить ноги. Решил замениться, чтобы не быть лишним на поле. Со здоровьем все хорошо сейчас, – цитирует 20-летнего россиянина "Матч ТВ".

31 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном матче 6-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России. Встреча на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Автором единственного гола в составе "сине-бело-голубых" стал нападающий Иван Сергеев, который отличился на 87-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Александр Ерохин.

Ранее Сергеев поразил ворота волжан, но главный судья Павел Кукуян отменил забитый мяч после просмотра VAR из-за игры рукой у полузащитника "Зенита" Александра Коваленко.

Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 14 очков и вышла в плей-офф Кубка России с 1-го места в квартете C. "Крылья Советов" с 3 очками замкнули таблицу группы.


Зенит Крылья Советов Коваленко Кубок России
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