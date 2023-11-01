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Полузащитник "Зенита" Коваленко: слава богу, что мы вышли с первого места

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20-летний футболист "Зенита" Александр Коваленко заявил, что задачей для сине-бело-голубых было выйти с первого места из группы Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Слава богу, что мы вышли с первого места. Это была наша задача, и мы ее выполнили", — передает слова Коваленко "СДЗД".

Вчера, 31 октября, "Зенит" сыграл последний групповой матч в Кубке России. Петербуржцы обыграли "Крылья Советов" со счетом 1:0. На 87-й минуте мяч забил Иван Сергеев.

"Зенит" вышел с первого места в группе C. Сине-бело-голубые завершили групповой этап с 14 очками в 6 матчах.


Зенит Коваленко Кубок России
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