"Слава богу, что мы вышли с первого места. Это была наша задача, и мы ее выполнили", — передает слова Коваленко "СДЗД".
Вчера, 31 октября, "Зенит" сыграл последний групповой матч в Кубке России. Петербуржцы обыграли "Крылья Советов" со счетом 1:0. На 87-й минуте мяч забил Иван Сергеев.
"Зенит" вышел с первого места в группе C. Сине-бело-голубые завершили групповой этап с 14 очками в 6 матчах.
Полузащитник "Зенита" Коваленко: слава богу, что мы вышли с первого места
20-летний футболист "Зенита" Александр Коваленко заявил, что задачей для сине-бело-голубых было выйти с первого места из группы Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"