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Аршавин: игроки уровня, как у меня и Кержакова, рождаются нечасто

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Экс-игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, почему сейчас у "Зенита" нет воспитанников уровня Александра Кержакова.
Фото: "Матч ТВ"
"Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академии. Сейчас подходят игроки 2004-2005 годов рождения. У нас талантливые команды, есть сильные игроки, которые способны принести пользу "Зениту", — передает слова Аршавина "РБ Спорт".

Андрей Аршавин является воспитанником "Зенита". За сине-бело-голубых вингер сыграл 376 матчей. В них российский футболист забил 80 мячей и отдал 108 голевые передачи.

Кержаков также является воспитанником "Зенита". В за клуб из северной столицы форвард сыграл 386 игр. В них российский нападающий забил 163 мяча и отдал 69 голевые передачи.


Зенит Аршавин Кержаков А
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