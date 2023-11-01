"Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академии. Сейчас подходят игроки 2004-2005 годов рождения. У нас талантливые команды, есть сильные игроки, которые способны принести пользу "Зениту", — передает слова Аршавина "РБ Спорт".
Андрей Аршавин является воспитанником "Зенита". За сине-бело-голубых вингер сыграл 376 матчей. В них российский футболист забил 80 мячей и отдал 108 голевые передачи.
Кержаков также является воспитанником "Зенита". В за клуб из северной столицы форвард сыграл 386 игр. В них российский нападающий забил 163 мяча и отдал 69 голевые передачи.
Аршавин: игроки уровня, как у меня и Кержакова, рождаются нечасто
Экс-игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, почему сейчас у "Зенита" нет воспитанников уровня Александра Кержакова.
Фото: "Матч ТВ"