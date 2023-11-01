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Григорян: даже если "Спартак" выйдет на матч с "Краснодаром" третьим составом, все равно навяжет яростную борьбу

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Экс-главный тренер махачкалинского "Анжи" Александр Григорян рассказал об ожиданиях от предстоящей игры между "Спартаком" и "Краснодаром" в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
– Думаю, даже если "Спартак" выйдет на этот матч, условно, третьим составом, то все равно навяжет просто яростную борьбу. Причина этому – тот же самый менталитет, дух клуба. Который переселяется в игроков из поколения в поколения. То есть "Спартак" будет максимально агрессивен, – цитирует Григоряна "Матч ТВ".

В среду, 1 ноября, "Спартак" на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве примет "Краснодар" в заключительном матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Игра начнется в 20:45 по местному времени. Главным судьей встречи назначен Евгений Буланов из Саранска. Напомним, что команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе верхнюю строчку в квартете, набрав 12 очков. "Краснодар" ведет борьбу с "Динамо" за второе место, дающее право продолжить борьбу за трофей в верхней сетке.


Спартак Краснодар Григорян Кубок России
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