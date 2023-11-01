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"Чемпионат": Джикия и Промес не приехали со "Спартаком" на кубковую игру с "Краснодаром"

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Футболисты московского "Спартака" Георгий Джикия и Квинси Промес пропустят сегодняшний матч красно-белых с "Краснодаром" в рамках группового этапа Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
1 ноября в Москве состоится один из матчей шестого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). В рамках него "Спартак" сыграет с "Краснодаром". Как сообщает источник, хозяева на предстоящий матч прибыли без защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса. Таким образом, россиянин и нидерландец не сыграют с "быками".

Георгий Джикия в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах московского "Спартака" и не отметился баллами за результативность. Квинси Промес за 15 игр забил пять голов и сделал шесть ассистов.

Источник: "Чемпионат"


Джикия Спартак Промес Кубок России Краснодар
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